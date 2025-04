Milan-Atalanta, Gasperini: “La classifica? Molto passa da questa partita…”

"Alcuni giocatori arrivano da un lungo infortunio, Kossonou ha bisogno di altro rodaggio perché il suo intervento chirurgico è stato abbastanza complicato. Anche Toloi ha avuto qualche problema, ma è sempre disponibile. Classifica? Stiamo lì, pensiamo al nostro percorso che passa da questa partita. Ci sono molte squadre in pochi punti che si giocano l'Europa. Questo percorso, per noi, è stato indubbiamente straordinario, come in Champions League. Bisogna però raccogliere in queste ultime giornate, sappiamo benissimo cosa fare. La vittoria contro il Bologna assume ancora più valore dopo la partita di oggi contro l'Inter".