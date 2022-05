Milan, contro l’Atalanta centrocampo affidato alla coppia Tonali-Kessié

Per il match di domenica tra Milan e Atalanta, Pioli potrebbe schierare dal primo minuto, a centrocampo, Franck Kessié e Sandro Tonali

Mancano meno di 48 ore ad una delle partite più importanti di questo campionato per il Milan. I rossoneri, infatti, domenica pomeriggio affronteranno a 'San Siro' l'Atalanta. Una gara difficile sulla carta, che potrebbe causare emozioni forti sia in caso di sconfitta che in caso di vittoria. Il Diavolo potrebbe avere l'occasione di vincere lo scudetto in questo turno di campionato e proverà a presentarsi all'appuntamento nella sua versione migliore.