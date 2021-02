Milan, a San Siro perse due delle ultime tre gare / Serie A News

Milan, San Siro ‘nemico’ nelle ultime uscite

Milan e Crotone scenderanno tra poco in campo per il match valido per la 21^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono effettuare il contro sorpasso nei confronti dei cugini dell’Inter, venerdì sera vittoriosi contro la Fiorentina. Per farlo dovranno ‘combattere’ contro San Siro, stadio indigesto nelle ultime partite. Il Milan, infatti, ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di campionato (1V), dopo una serie di 13 gare interne in cui aveva ottenuto nove vittorie e quattro pareggi. In casa rossonera ci sarà un unico diffidato: ecco di chi si tratta >>>