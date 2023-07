Milan, che inizio! 5 big match nelle prime 10 giornate. Le date degli scontri

Una partenza dura per il Milan. Nelle prime 10 giornate di Serie A ben 5 big match per i rossoneri. Ecco le date

Da poco terminato il sorteggio per il calendario della Serie A 2023/24. Il Milan partirà in 'salita': saranno ben 5 i big match per i rossoneri nelle prime 10 giornate di campionato. Ecco tutte le date degli 'scontri' diretti con le big.