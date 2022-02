Milan-Udinese, per domani previsti più di 50mila tifosi al ‘Meazza’ | News

Saranno più di 50mila i tifosi presenti allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' ad assistere alla partita tra Milan e Udinese

Nonostante il brutto pareggio nell'ultimo turno contro la Salernitana, il Milan mantiene, quasi a sorpresa, salda la prima posizione in classifica. Vetta ancora che vede i rossoneri in testa complice la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo e il pari del Napoli contro il Cagliari. Fortuna e rammarico, dunque, per il Diavolo che domani vorrà sicuramente conquistare i tre punti contro l'Udinese. I ragazzi di Stefano Pioli avranno dal loro lato i tifosi. Saranno ben 50mila gli spettatori presenti sugli spalti dello Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' ad assistere a Milan-Udinese, gara valida per la 27^ giornata di Serie A e in programma alle 18.45. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, esclusiva Bertotto.