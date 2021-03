Materazzi: “Il Milan ha fatto tanto in Europa ma all’estero Milano è l’Inter”

Materazzi ha parlato del nuovo logo dei nerazzurri, facendo anche una considerazione su chi ha più fascino all'estero tra Milan e Inter

Intervistato attraverso il canale Instagram dell'Inter, Marco Materazzi ha parlato del nuovo logo dei nerazzurri e non è mancata l'occasione per provocare anche il Milan. "Il nuovo logo dell'Inter è innovativo e intuitivo, va incontro alle nuove generazioni. Lo stemma può anche cambiare, il nome del club no. Questo è lo spirito della prima squadra della città. Rispetto per il Milan che ha fatto tanto in Europa ma, quando si va fuori dall'Italia, Milano è l'Inter". Zaccheroni intanto boccia il possibile acquisto di Vlahovic.