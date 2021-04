Lutto per il portiere dell’Atalanta Gollini: morto il nonno investito da un’auto

Grave lutto per il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini: morto il nonno 84enne investito da un'auto mentre era in bicicletta

Tragedia in famiglia per il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini. Il numero 95 nerazzurro, infatti, ha perso il nonno in un incidente stradale. L'anziano 84enne è stato travolto da un'auto mentre stava pedalando in bicicletta nei pressi della sua casa a San Vincenzo di Galliera, in provincia di Bologna. Il calciatore ha voluto omaggiare il signor Romano Castelli con delle parole sul suo profilo Instagram. Intanto ecco la probabile formazione rossonera in Parma-Milan di oggi.