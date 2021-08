Lukaku al Chelsea? La Curva Nord dell’Inter protesta: “Attenzione…”

Romelu Lukaku è sempre più vicino al Chelsea. Esplode la protesta della Curva Nord dell'Inter, che non accetta la cessione dell'attaccante

Romelu Lukaku è sempre più vicino al Chelsea . Il belga potrebbe tornare ai 'Blues' per una cifra vicina ai 130 milioni di euro . Esplode la protesta della Curva Nord dell'Inter , che non accetta la cessione dell'attaccante. La parte più calda della tifoseria nerazzurra ha esposto uno striscione durissimo nei confronti della società, con un messaggio rivolto alla dirigenza: "Società...attenzione...Le promesse vanno mantenute".

Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa.

Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell'accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore.

Non subiremo supinamente prese in giro da parte di nessuno ed agiremo di conseguenza ed in coerenza con quanto definito a fine campionato.