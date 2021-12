Lotta scudetto: Napoli, Koulibaly salta il match contro il Milan

Koulibaly, difensore del Napoli, salterà la gara contro il Milan: per il senegalese distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro

Non solo il Milan. Anche il Napoli ha dei problemi con gli infortunati. Kalidou Koulibaly, infatti, ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il difensore, che starà fuori per 4-5 settimane, salterà il match contro il Milan, in programma il 19 dicembre. Per quanto riguarda il resto dei giocatori, a Fabian Ruiz è stata riscontrata una tendinopatia adduttoria e dell'ileopsoas destro, mentre contrattura del soleo sinistro per Insigne.