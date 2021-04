Lite Ibra-Lukaku, multati i giocatori per ‘comportamento antisportivo’ | News

Le ultime notizie sul Milan. Ibrahimovic e Lukaku sono stati multati dalla procura federale per la lite avvenuta nel match di Coppa Italia

Questo il comunicato ufficiale. "Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, per comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva. 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter. Le due società sono state multate per responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio tesserato". Segui con noi il live testuale di Lazio-Milan.