Lecce, quarto gol in campionato per Lorenzo Colombo | News

Questo pomeriggio è andata in scena il match valevole per la 16^ giornata di Serie A tra Lecce e Lazio. La gara è terminata 2-1 in favore dei giallorossi, i quali hanno rimontato l'iniziale svantaggio biancoceleste. Nel primo tempo, in realtà, in campo si è vista solamente una squadra: la Lazio. Al termine dei 45 minuti di gioco, infatti, la squadra di Sarri era andata al riposo con il risultato di 1-0 grazie ad un gol di Ciro Immobile.