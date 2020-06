Lecce, parla l’ex Gabriel: “Contro il Milan nessuno spazio per i ricordi”

MILAN NEWS – Gabriel, ex portiere del Milan adesso al Lecce, ha parlato della gara contro il suo passato rossonero. Nostalgia? Neanche per sogno! Ecco le dichiarazioni riportare dall’ANSA: “E’ stata la mia prima squadra in Europa e grazie ai rossoneri ho potuto coronare il sogno che nutrivo fin da piccolo. Ovvio che durante i novanta minuti, così come già accaduto nella gara di andata, non ci sarà spazio per i ricordi. Al momento sono davvero tante le squadre coinvolte come noi non mancheranno le sorprese visto il calendario compresso e lo stadio vuoto senza tifosi. L’importante è partire bene, saranno dodici partite a decidere le nostre sorti. Sarà necessario mettere fisicità, corsa e soprattutto testa. Ovvio che il clima caldo del periodo inciderà tanto sulla prestazione fisica, ma come brasiliano non mi spaventa: se stresseremo fisico, sarà la testa a dover gestire al meglio le forze”.

Intanto c’è stato un sondaggio per un giocatore del Flamengo: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>