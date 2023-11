Lecce-Milan, Sala: “Confronto con la Curva? Diverso da La Spezia. Su Leao…”

Sugli infortuni: “Aggiungo qualcosina riguardo agli infortuni in casa Milan: Leao e Calabria due risentimenti muscolari al flessore. Diciamo però che trapela ottimismo perché come ho raccontato anche in presa diretta, lo stesso Leao ha detto a Pioli di essersi fermato subito. Anche Calabria ha stretto i denti negli ultimi minuti del primo tempo quando ha accusato il problema, quindi non ha avuto un problema così importante. Questi due elementi trasportano ottimismo in casa Milan”. LEGGI ANCHE: Milan, quante giornate di squalifica per Giroud: ecco la risposta >>>