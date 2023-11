Lecce-Milan, l’arbitro e la designazione completa per il match di Serie A

Il Milan si prepara a rigettarsi al campionato. I rossoneri, reduci dall'esaltante vittoria in Champions League contro il PSG, sono attesi dal Lecce di Roberto D'Aversa. Un match molto importante, soprattutto dopo la deludente sconfitta a San Siro contro l'Udinese, in cui il Milan deve riscattarsi per non perdere il treno delle prime posizioni.