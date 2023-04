Milan-Lecce, Leao: “Sempre bello segnare qui con questi tifosi”

Sulla sua settimana : "Cerco di fare quello che ho fatto oggi. Fare una bella partita per aiutare la squadra. Importante vincere, non vincevamo da tanto. Con queste squadre è difficile segnare. Abbiamo segnato nel primo tempo, è stato importante. La cosa più importante era vincere per la classifica.

Sulla rincorsa in campionato: "Stiamo facendo una stagione incredibile in Champions. Dobbiamo tornarci. Servono più punti possibili in classifica. Noi facciamo il nostro non guardiamo gli altri. Oggi siamo contenti".