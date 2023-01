Lazio-Milan, Tonali: “Fatto pochissimo. Ci dispiace per i tifosi”

Lazio-Milan 4-0: così Tonali nel post-partita

Sulla sconfitta: "Fa male perdere così e prendere quattro gol. Partita nata male dopo 5' e poi andata in discesa per loro. Quindi potrei dire mille cose, ma non siamo stati al livello che possiamo dare. Abbiamo fatto pochissimo, subito troppo. Possiamo solo lavorare: è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento".