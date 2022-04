Lazio-Milan, attesi più di 10mila tifosi rossoneri all’Olimpico | Serie A News

E' prevista la presenza di più di 10mila tifosi del Milan allo Stadio 'Olimpico' di Roma per la partita di domani sera contro la Lazio

Domani sera, alle ore 20.45, il Milan sarà ospite della Lazio . Sarà la gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A , con i rossoneri che vorranno ottenere un successo e restare al primo posto in classifica. Dall'altro lato i biancocelesti cercano i tre punti per riuscire ad ottenere un piazzamento in Europa.

Sarà una trasferta con aria di casa per il Milan, in quanto sugli spalti saranno più i tifosi rossoneri che quelli biancocelesti. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', su circa 20mila biglietti venduti per 13mila sono stati acquistati da supporters della squadra allenata da Stefano Pioli. Come ben si sa, i tifosi laziali non prenderanno posto all'interno dell'impianto dopo la protesta nei confronti di Lotito per il caro biglietti. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, idea in attacco.