Lazio-Milan, squadra più giovane contro quella più ‘anziana’: i numeri

Lazio-Milan, 'Monday Night' della 33^ giornata, vedrà di fronte la squadra più giovane della Serie A contro quella più 'anziana'

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Milan, match valido per la 33^ giornata di Serie A. Un confronto importantissimo per le ambizioni Champions delle due formazioni, che sono divise da un dato abbastanza curioso. Quella di questa sera, infatti, sarà la sfida tra la squadra con l'età media più giovane di questo campionato, inclusi i subentrati (Milan: 24 anni e 235 giorni), e quella con l'età più “anziana” in media (Lazio: 29 anni e 167 giorni). Quale modo di vedere il calcio avrà la meglio? Appuntamento fra pochi minuti. Intanto Lazio e Milan scenderanno così in campo: le formazioni ufficiali.