Lazio-Milan, partita brutta. Basta una zampata di Okafor

Partenza appannata, la Lazio attacca: all'8' la deviazione ravvicinata di Vecino da corner - dopo la spizzata di F. Anderson - termina di un soffio a lato, all'11 tiro di Zaccagni bloccato, al 13' il pasticcio Florenzi-Maignan rischia di costare caro con Castellanos in agguato. La gara è abbastanza scialba, tranne qualche scorribanda. Il Milan fatica a giocare, nella prima mezz'ora solo una punizione di Florenzi murata dalla barriera, poi prova a scuotersi. Al 35' doppio bagliore di Pulisic , provando invano a rendere efficace l'assolo di Adli e - nella prosecuzione dell'azione - calciando alto. Al 39' ci prova L. Alberto, para Maignan in presa bassa. Nel recupero si rivede Pulisic : mancino carico di potenza alzato da Provedel; sugli sviluppi dell'angolo, Giroud ha tempo per incornare in piena area ma in maniera inappropriata. Si va al riposo: 0-0.

I rossoneri cominciano la ripresa con maggiore veemenza: al 48' Leão dalla distanza e al 56' Giroud al volo non inquadrano lo specchio. Al 57' episodio che stravolge i piani, complice l'espulsione (doppia ammonizione) di Pellegrini. Dopo aver dato ampio spazio ai cambi da ambo le parti, al 62' Immobile di testa e al 65' Giroud in girata vanno debole. Esplode il match dal 73' quando Okafor non arriva per poco a scartare il cioccolatino di Reijnders. Al 74' botta di Loftus-Cheek e miracolo di Provedel. Che brivido al 75', Immobile dinnanzi alla porta - servito da Isaksen - si divora la chance. Non si respira, al 76' bella palla di Reijnders per Leão che segnerebbe anche grazie al tocco di Gila, però il VAR annulla il gol per il (lieve) fuorigioco del portoghese. Non molliamo e veniamo premiati all'88 in coda a una manovra prolungata: Leão in mezzo, Okafor di mancino impegna Provedel e di nuovo Okafor stavolta di destro batte la resistenza del portiere. Caos nel finale, Immobile e Cataldi sprecano e i biancocelesti concludono in otto per i rossi anche a Marušić e Guendouzi. Triplice fischio: 1-0.