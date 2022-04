Lazio-Milan, la probabile formazione dei biancocelesti | Serie A News

Le probabili scelte di formazione dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri per la partita di domani sera tra Lazio e Milan

Domani sera, alle ore 20.45, la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà allo Stadio 'Olimpico' di Roma il Milan. La partita sarà valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, con i biancocelesti che sono in lotta per un piazzamento in Europa. Dall'altro lato ci sono i rossoneri che saranno chiamati a rispondere alla vittoria casalinga dell'Inter contro la Roma. Per questa gara, Sarri recupera alcuni giocatori importanti: ecco come potrebbe schierare in campo i suoi uomini.