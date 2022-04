Lazio-Milan, Pioli: “I miei giocatori sono dei leoni. Ora siamo in Champions”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita : "Si purtroppo e stranamente abbiamo impattato male la partita. Un gol brutto per le qualità che abbiamo. Ma le mie giocatori hanno dimostrato capacità di stare dentro la partita, di rimetterlo a posto. La Lazio è una grande squadra, con giocatori forti e un ottimo allenatore. Grande merito alla mentalità dei miei giocatori, è un passo avanti. Il calendario ci metterà in difficoltò, ma noi penseremo di fare il meglio possibile".

Sulla posizione di Tonali: "Si, nel primo tempo sicuramente sì . Non sempre ci siamo riusciti, abbiamo avuto 3-4 situazioni sul secondo palo, potevamo trovare situazioni vantaggiose. Nel secondo tempo ho alzato un po' i terzini, con Tonali che doveva stare più basso. Poi nei minuti finali bisogna sentirle alcune cose. Per far arrivare a noi gli episodi favorevoli bisogna essere più feroci. E' una vittoria importante, siamo in Champions League. L'anno scorso, in questo momento, non sapevamo se entravamo tra i primi quattro. Gli ultimi gradini sono quelli più difficili da superare, ma potrebbero darci ancora più soddisfazione. Ci proveremo".