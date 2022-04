Lazio-Milan 1-0, magia di Milinkovic-Savic, la sblocca Immobile | News

Ciro Immobile sblocca il match tra Lazio e Milan: sua la rete dell'1-0 dopo appena quattro minuti di gioco. Assist di Milinkovic-Savic

Gol della Lazio. Al quarto minuto di gioco, Ciro Immobile segna la rete dell'1-0. Rimessa laterale sulla fascia destra battuta da Lazzari che trova Milinkovic-Savic. Il serbo porta avanti il pallone dentro l'area rossonera dopo una grande finta di corpo e serve al centro dell'area proprio Immobile che, a due passi da Maignan, insacca il pallone alle spalle del portiere francese. Ecco come e dove vedere Lazio-Milan in tv e in streaming