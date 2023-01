Lazio-Milan, Maldini: “Fiducia in Pioli? Domanda che non volevo sentire”

Lazio-Milan 4-0: così Maldini nel post-partita

"Momento delicato, ma siamo anche secondi da soli. Non mi sembra un disastro. Siamo anche agli ottavi di Champions League, l'anno scorso non c'eravamo riusciti. Dobbiamo ritrovare serenità. Contro la Roma abbiamo dominato ed abbiamo pareggiato immeritatamente. Le altre non le abbiamo giocate bene. È un momento: dal punto di vista tattico, psicologico, non è il migliore. Fiducia in Stefano Pioli intatta? Speravo di non sentire questa domanda. Dopo quello che è stato detto e fatto ... certo che sì. Siamo secondi in classifica, due anni fa ci siamo qualificati in Champions dopo sette anni, poi abbiamo vinto lo Scudetto e ora siamo secondi. Da questo momento se ne esce con il lavoro, con la compattezza generale. I fatti aiutano a capire la reale situazione, la squadra non sta giocando bene, non è in grande condizione psico-fisica, ma è lì. A posto sul mercato? Noi non ci scosteremo dalla nostra strategia degli ultimi anni: la proprietà è stata chiara. Non vi aspettate acquisti tipo squadre inglesi o tipo qualche altra squadra italiana. Con Pioli parliamo ogni giorno, siamo sempre agli allenamenti. Parliamo sempre prima e dopo. Siamo tutti delusi, ma siamo secondi. Il Napoli sta facendo un campionato fantastico: se farà altri 50 punti nessuno potrà togliergli lo Scudetto". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>