Lazio-Milan, Lotito: “Situazione incresciosa. Di Bello? Non so chi sia…”

Le parole di Claudio Lotito al termine di Lazio-Milan

Sul match: "Quando il gioco assume questi connotati ci devono essere altri organismi preposti a fare chiarezza. Manca l'affidabilità del sistema e servono organizzazioni terze. È una situazione incresciosa, oggi secondo me c'è il famoso limite oltre il quale non si dovrebbe mai andare. Vengo io a parlare perché così evito che si strumentalizzino le parole di qualcun altro. Mi prendo la responsabilità di dire che la squadra si farà valere nelle sedi preposte. Uno che fa l'arbitro dovrebbe capire dove sta il punto di equilibrio e quello di rottura. Oggi mi sembra che non ci siano le condizioni. Non so chi sia Di Bello, ho solo visto come ha arbitrato, ma non ci ho parlato. È giunto il momento che la Lega abbia una conduzione terza".