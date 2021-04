Lazio-Milan, Kjaer: “Non possiamo buttare tutto il lavoro fatto finora”

Simon Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'

Simon Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Lazio-Milan , match valido per la 33^ giornata di Serie A in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"Dobbiamo puntare la partita come abbiamo detto, se ci serviva un po' di stimolo c'è, dobbiamo arrivare secondi e dare il massimo per vincere. Tutto il lavoro fatto da quando sono arrivato non si può buttare via. Siamo ottimisti e abbiamo grande voglia di dimostrare che quello che abbiamo fatto è servito a qualcosa".