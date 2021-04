Lazio-Milan, Immobile: “È un’ultima spiaggia per noi”

Immobile, giocatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'.

Il giocatore biancoceleste Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Lazio-Milan, match valido per la 33^ giornata di Serie A in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo una sconfitta così ci deve essere ancora più motivazione, è un'ultima spiaggia per noi, per restare lì insieme alle altre. Sappiamo che non veniamo da una bella partita. Abbiamo il riscatto a portata di mano. Dopo Napoli c'è un po' di delusione e rammarico, perché gli episodi cambiano la partita e non siamo riusciti a indirizzarla come volevamo, questo ci ha penalizzato. Siamo consapevoli che oggi è fondamentale. Il Mister per fortuna con le tecnologie di ora è stato sempre in contatto, lo staff ha fatto un lavoro eccezionale. Averlo vicino però è diverso, è tornato carico. È il primo a crederci. Sappiamo che è difficile, ma finché la matematica non ci condanna, ci dobbiamo credere".