Lazio-Milan, Ibrahimovic e Theo Hernandez in dubbio. Recupera Bennacer

Dopo aver saltato il match perso contro il Sassuolo, il Milan vorrebbe recuperare per la sfida di lunedì sera contro la Lazio Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Se le condizioni dei primi due continuano a dare ancora qualche preoccupazione a Stefano Pioli, non si può dire lo stesso del centrocampista. Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', l'algerino ha recuperato dal suo infortunio alla caviglia, dunque sarà a disposizione dell'allenatore rossonero per la partita dell'Olimpico. Riguardo lo svedese e il francese, entrambi soffrono di un problema al polpaccio. L'attaccante ha riportato un risentimento al polpaccio sinistro, motivo per il quale ha saltato il match contro il Sassuolo, il terzino invece una contrattura al polpaccio destro. Dalle parti di Milanello, però, c'è ottimismo sui loro recuperi anche se ad oggi la loro presenza nel 'monday night' rimane ancora in dubbio. Intanto il Milan pensa a rinforzare il centrocampo: individuato il nuovo Pogba.