Lazio-Milan, Guida sarà l’arbitro della partita. Orsato al VAR / News

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 34^ giornata di Serie A. Dopo l'episodio del gol annullato a Ismael Bennacer in Coppa Italia c'era attesa per sapere chi fosse l'arbitro di Lazio-Milan. La partita è stata affidata a Marco Guida, mentre al VAR ci sarà Daniele Orsato. Ecco tutta la squadra arbitrale al completo.