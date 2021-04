Lazio-Milan, ecco i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Manca sempre meno al 'Monday Night' tra Lazio e Milan, valido per la 33^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti tra i due club

Uno scontro fondamentale per le ambizioni Champions delle due squadre, uno scontro diretto che dirà molto per il rush finale di entrambe. Quello di questa sera sarà il 156° confronto in Serie A tra Lazio e Milan: ampiamente avanti i rossoneri con 67 successi a 29, mentre sono 59 i pareggi che completano il quadro nel massimo campionato. Intanto ecco le formazioni ufficiali di Lazio e Milan