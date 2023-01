Lazio-Milan, le curiosità sulla partita dell’Olimpico | Serie A News

(fonte acmilan.com) - Il Milan torna in campo in Serie A sul prato dell'Olimpico, che nel maggio scorso fu teatro di una delle vittorie più importanti nella rincorsa allo Scudetto. In questo momento delicato i rossoneri cercheranno di ritrovare un successo che manca da quattro partite e che sarebbe di vitale importanza in questa fase della stagione. In vista del fischio d'inizio andiamo a leggere alcune statistiche interessanti sulla sfida.

I rossoneri hanno una cronologia recente positiva contro i biancocelesti: quattro vittorie nelle ultime cinque sfide disputate in campionato (tra cui due delle ultime tre trasferte), a cui aggiungere anche il successo del febbraio scorso in Coppa Italia a San Siro. I rossoneri, inoltre, hanno segnato in 19 delle ultime 20 sfide contro la Lazio in campionato, restando a secco di gol solo nella sconfitta per 3-0 all'Olimpico del 26 aprile 2021. Il martedì non è un giorno inedito per le due squadre: Lazio e Milan si sono già affrontati due volte di martedì in Serie A (entrambe a San Siro): pareggio per 0-0 l'1 febbraio 2011 e vittoria dei rossoneri per 2-0 il 20 settembre 2016.