Lazio-Milan 1-0, subito in gol Correa: rossoneri sotto dopo 2 minuti

Lazio subito in gol con Joaquin Correa dopo un occasione di Hakan Calhanoglu. Strada subito in salita per il Milan

Renato Panno

Partenza shock per il Milan, subito in svantaggio dopo due minuti. I rossoneri hanno avuto una grande occasione con Hakan Calhanoglu dopo venti secondi, ma Pepe Reina ha disinnescato bene il tiro del turco. La Lazio, invece, è stata brava a capitalizzare subito con Joaquin Correa, che ha sfruttato un bell'assist di Ciro Immobile. Lo spagnolo ha superato Gianluigi Donnarumma e ha depositato la palla in porta. Continua a seguire con noi il live testuale