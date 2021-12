Lazio, malumori in casa biancoceleste: in 7 hanno abbandonato la cena di gruppo

Ieri sera si è svolta la cena di gruppo in casa Lazio, ma sette giocatori hanno abbandonato anzitempo il banchetto

Incredibile quanto successo in casa Lazio. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', in questi giorni si è svolta la cena di gruppo ma è accaduto l'impensabile. Sette calciatori avrebbero abbandonato anzitempo la sala, ancor prima del discorso del presidente biancoceleste Claudio Lotito. I tesserati in questione sarebbero Milinkovic-Savic, Radu, Felipe Anderson, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro. Secondo il quotidiano, solamente Felipe Anderson e Radu avevano il permesso di andare via prima, mentre non erano presenti al banchetto per problemi familiari Muriqi e André Anderson. Dinanzi a tale decisione, Lotito ha dato dei maleducati ai suoi calciatori, i quali hanno chiesto scusa in allenamento il giorno dopo. Milan, le top news di oggi: Cairo placa le voci su Bremer.