Lazio, Lotito vittima di scherzi telefonici: “Ma come? La Roma compra tutti”

Proseguono ininterrotte le telefonate al presidente della Lazio, Claudio Lotito, vittima di scherzi telefonici da parte dei tifosi della Roma e non solo. Infatti, sarebbero anche i supporters biancocelesti a chiamare Lotito. Come riferisce derbyderbyderby.it, sul web spopola un video in cui l'imprenditore romano risponde ad una telefonata di un tifoso romanista che si finge laziale: "Claudio non mi attaccare, per piacere. Voglio sapere io con questa squadra dove vogliamo arrivare? Dove vuoi arrivare? La Roma compra Wijnaldum, Dybala. La Roma compra tutti".