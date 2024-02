Lazio-Bologna 1-2: il solito Zirkzee decide lo scontro Champions

Bologna e Atalanta ora a - 7 dal Milan

Con questi tre punti, il Bologna aggancia l'Atalanta - al quarto posto in classifica e in piena zona Champions League - a 45 punti, sebbene gli orobici abbiano una partita in meno. Milan, attualmente terzo a +7 sulla coppia, dunque avvisato: anche i felsinei fanno sul serio per l'Europa che conta.