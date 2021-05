La Serie A pensa al futuro: 18 squadre e l’utilizzo del salary cap | News

Come viene riportato da Repubblica, la Serie A pensa a diverse riforme: possibile l'introduzione di un salary cap e di un torneo a 18 squadre

Ieri, come riportato da Repubblica, è andato in scena un importante consiglio di Lega. In primo piano la Serie A e il suo futuro. Ci sono infatti diverse riforme da fare per rendere il calcio italiano più sostenibile. Tra queste l'introduzione di un salary cap, una nuova struttura della Lega e un nuovo tipo di modelli di contratto per i giocatori. La novità principale sarebbe però quella di passare dalle venti squadre attuali in Serie A a diciotto.