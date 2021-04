Kjaer a Milan Tv: “Abbiamo preparato bene la partita, siamo ottimisti”

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' nel pre-partita di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Lazio-Milan , match valido per la 33^ giornata di Serie A in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma. Queste le sue dichiarazioni.

Come è stata preparata la gara

"Abbiamo preparato bene la partita, siamo ottimisti . Sappiamo che la qualità c'è, c'è solo da giocare. Dal punto di vista della mentalità non manca niente, è stata una giornata lunga ma siamo qua allo stadio e andremo in campo a fare il nostro lavoro. Adesso sono tutte partite decisive, per questo giochiamo a calcio".