Kessié nominato miglior calciatore africano della Serie A: “Un orgoglio”

Franck Kessié, centrocampista in uscita dal Milan, è stato premiato come miglior calciatore africano del campionato di Serie A

Franck Kessié ha chiuso come meglio non poteva la sua avventura al Milan. Dopo cinque stagioni con la maglia rossonera, l'ivoriano ha vinto da assoluto protagonista lo scudetto. L'ex Atalanta adesso è pronto per una nuova avventura in quanto presto diventerà un nuovo calciatore del Barcellona, in attesa che vengano risolti i problemi finanziari del club.