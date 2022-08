Milan-Udinese, Kalulu a DAZN: “Lavoro tanto per essere al top”

Pierre Kalulu, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:30 a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Lavoro tanto per essere come sono, ho anche talento, ma so che la strada è ancora lunga e devo rimanere così per tutto l'anno". Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.