Kalulu, nessuno come te: nel 2022 dribblato solo tre volte in Serie A | News

Pierre Kalulu e quella statistica che appartiene solo a lui: il difensore del Milan è stato dribblato appena tre volte nel 2022 in Serie A

Non fa più notizia la crescita incredibile di Pierre Kalulu. Arrivato nell'estate del 2020, in men che non si dica è passato da essere un oggetto misterioso ad uno dei difensori più forti del campionato italiano. Il francese, infatti, gioca regolarmente da titolare ormai da gennaio 2022 e con lui nella retroguardia rossonera il Milan ha conquistato quello scudetto che mancava sulla bacheca del Diavolo dal 2011.