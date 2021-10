Juventus, sconfitta di corto muso con il Sassuolo: finisce 1-2 allo Stadium

Sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri contro il Sassuolo: la gara dell'Allianz Stadium è terminata 2-1 per i neroverdi

Sconfitta di 'corto muso' per la Juventus di Massimiliano Allegri che trova la terza sconfitta in questo campionato. I bianconeri hanno perso 2-1 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Le reti portano le firme di Frattesi, McKennie per la Juve, e di Maxime Lopez al 95esimo. Juventus adesso che si ritrova al sesto posto in classifica e distante 13 punti dal Milan capolista, in attesa dei risultati di questa sera e della partita di domani tra Napoli e Bologna.