Juventus-Roma, Orsato sbotta: “Sui rigori non si dà vantaggio” | News

Nel corso del match tra Juventus e Roma, l'arbitro Daniele Orsato è stato protagonista di un siparietto nel tunnel dell'Allianz Stadium

Durante il match tra Juventus e Roma, Daniele Orsato ha fischiato un calcio di rigore in favore dei giallorossi. Una decisione che farà discutere nei prossimi giorni, in quanto l'arbitro di Schio non ha dato il vantaggio alla squadra di Mourinho, la quale aveva segnato un gol. Fischio premuroso, forse, ma Orsato ha spiegato ai calciatori capitolini tale decisione. "Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?", queste le parole pronunciate dal direttore di gara riprese da 'Dazn'.