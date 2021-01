Juventus, Rabiot: “Contro l’Inter più dura rispetto al Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Adrien Rabiot snobba il Milan e pochi minuti prima della gara contro l’Inter ha parlato così ai microfoni di JTV: “È un match molto importante, non decisivo, per restare attaccati alla testa della classifica. È un match difficile, più duro rispetto a quello col Milan, abbiamo una squadra molto competitiva davanti. Inter aggressiva? Sì, l’Inter vorrà vincere e sarà aggressiva, così come lo saremo noi. Sarà importante passare in vantaggio in questa gara”.

