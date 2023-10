Juventus, Pogba positivo alle controanalisi: cosa rischia il francese

Paul Pogba, centrocampista della Juventus che era stato trovato positivo al testosterone nel controllo antidoping effettuato dopo la partita della prima giornata di campionato a Udine, è risultato positivo anche alle controanalisi. Pogba, dunque, resta sospeso - in via cautelare - e adesso la procura antidoping di Nado Italia può avviare la sua indagine. Come riferito da 'gazzetta.it', i tempi dell'inchiesta potrebbero anche essere rapidi.