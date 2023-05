Juventus, lavoro a parte per Vlahovic: a rischio la sfida contro il Milan

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, nella giornata odierna ha svolto lavoro a parte ed è a rischio per il match contro il Milan

Manca sempre meno alla 37^ giornata del campionato di Serie A , che per il Milan è di fondamentale importanza per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . Domenica 28 maggio, alle ore 20:45 i ragazzi di Stefano Pioli saranno impegnati nella complicata trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus , scottata dalla sconfitta contro l' Empoli .

Oltra alle ultime uscite deludenti e la penalizzazione di 10 punti in classifica comminata dalla Corte Federale d'Appello, però, arrivano ulteriori notizie negative per la Vecchia Signora. Secondo quanto riferito da 'Sky', infatti, nella giornata odierna Dusan Vlahovic ha svolto lavoro a parte. Questo perché l'attaccante serbo ha riportato un affaticamento al tendine sartorio. In dubbio, quindi, la sfida con il Milan. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, dalla Francia sicuri: "10 milioni, c'è già l'offerta" >>>