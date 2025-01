Dopo la pesante sconfitta del Milan contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino, un 2-0 maturato soprattutto a causa di un secondo tempo disastroso, i rossoneri guidati da Sergio Conceição hanno mostrato un atteggiamento remissivo e incapace di reagire, chiudendo la ripresa senza alcun tiro in porta. Una prova opaca che ha sollevato molte critiche, tra cui le parole di Andrea Stramaccioni a fine gara.

"Non è un discorso di punti, il Milan sulla carta può battere qualsiasi avversario. Il problema è l’atteggiamento mentale. Nella ripresa ho visto Conceicao veramente abbattuto per la prestazione rossonera nella ripresa: quello è il dato più preoccupante secondo me.".