Juventus-Milan, tra gli spettatori pochissimi rossoneri | Serie A News

Il tifo organizzato rossonero, come noto, ha disertato Juventus-Milan , partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023 . Il motivo? Protesta contro il costo esorbitante del biglietto nel settore ospiti. La Curva Sud Milano , ad ogni modo, ha occupato in maniera splendida il weekend, andando ad aiutare le popolazioni dell' Emilia Romagna colpite dalle alluvioni di maggio.

Ad ogni modo, tra gli spettatori dell'Allianz Stadium di Torino comunque qualche milanista c'è per Juventus-Milan. Dei 40.231 spettatori totali, infatti, presenti allo stadio per la sfida tra bianconeri e rossoneri, 464 sono i rossoneri del settore ospiti. Circondati da una marea bianconera. Il club di Corso Galileo Ferraris, per questo big match, al netto del settore 'ospitality', ha incassato € 3.412.242,00. Segui qui il LIVE di Juventus-Milan dall'Allianz Stadium >>>