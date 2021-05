Juventus-Milan, Pioli si affida a Rebic. Il croato si esalta nei big match

Tuttosport, in vista di Juventus-Milan, si sofferma su Ante Rebic, che ha già dimostrato di essere un giocatore da grandi partite

Tuttosport, in vista di Juventus-Milan di domenica, si sofferma su Ante Rebic. Il croato è uno degli uomini di punta della squadra rossonera, anche se in questa stagione ci sono stati diversi alti e bassi. Di sicuro l'ex Eintracht Francoforte è uno dei giocatori di maggiore personalità all'interno dello spogliatoio, e infatti speso si esalta nei grandi match. La speranza dei tifosi rossoneri è che Rebic possa tornare a essere decisivo (come è successo all'Olimpico contro la Roma) e costruire un tandem esplosivo con Zlatan Ibrahimovic: i due vogliono portare il Milan in Champions.