Juventus-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | NEWS

Dati i risultati di Inter, Atalanta e Roma negli anticipi di ieri, per il Milan sarà sicuro il piazzamento finale tra le prime quattro in classifica in caso di vittoria o pareggio. Con soltanto tre assenti - gli infortunati Bennacer, Florenzi e Ibrahimović - è ampia la possibilità di scelta per Mister Pioli in vista del match dell'Allianz Stadium. Nel consueto 4-2-3-1 rossonero si profilano due ballottaggi principali: Thiaw favorito su Kjær per affiancare Tomori al centro della difesa, Messias o Saelemaekers sull'out di destra. Possibile, però, anche una variante tattica simile a quella vista nel match d'andata, con l'inserimento di Pobega come trequartista centrale e Díaz ad agire sulla destra. Per il resto, tutte conferme rispetto al successo sulla Sampdoria, mentre come possibili alternative a partita in corso tornano disponibili Origi, Rebić e Vranckx.

Queste le parole di Mister Pioli in conferenza stampa: "Non avevamo da tanto tempo una settimana piena di allenamenti, ne abbiamo approfittato per recuperare energie e preparare la migliore partita possibile. Troveremo una Juventus concentrata e determinata. Mancano solo due partite e dobbiamo cercare di raggiungere il quarto posto o qualcosa di meglio: è una partita importantissima. Possiamo dimostrare di essere una grande squadra".

QUI JUVENTUS

Una stagione complessa ha visto, in casa Juve, due delusioni nelle ultime partite giocate: la sconfitta sul campo dell'Empoli per 4-1 ma soprattutto l'eliminazione in Europa League per mano del Siviglia. Con i temi extra campo che perdurano nell'agenda mediatica, i bianconeri cercheranno nel posticipo della 37ª giornata un risultato importante anche per salutare al meglio i tifosi, in quella che sarà l'ultima partita casalinga della stagione. Una lunga lista di indisponibili per Allegri - gli ex Bonucci e De Sciglio, i centrocampisti Fagioli, Pogba e Soulé - ha registrato, in settimana, anche l'infortunio in allenamento di Vlahović: in caso di assenza del serbo è pronto, come prima punta nel 3-5-2 bianconero, Milik. A fianco dell'attaccante polacco ballottaggio Di Maria-Chiesa, mentre sono importanti i rientri di Danilo e Cuadrado dai rispettivi turni di squalifica.

"È l'ultima partita in casa per questa stagione, è sempre un Juventus-Milan", così Massimiliano Allegri alla vigilia. "Lo stadio sarà pieno, dovrà essere una bella serata, noi dobbiamo consolidare la classifica. Il risultato della stagione passa dalla partita di domani. Noi veniamo da due sconfitte brutte, sta a noi avere la forza di ribaltare questi risultati".

DOVE GUARDARE JUVENTUS-MILAN

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Juventus-Milan in un paese diverso, invece, è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere, poi, anche la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i profili social ufficiali.

QUI SERIE A

Sarà Maurizio Mariani, 41enne fischietto della sezione di Aprilia, il direttore di gara di Juventus-Milan. Per i rossoneri sono 15 i precedenti con l'arbitro laziale, con il più recente rappresentato da Milan-Atalanta 2-0 dello scorso 26 febbraio. Ad assistere Mariani saranno i guardalinee Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale Massimi e il VAR Irrati, con Piccinini che agirà da AVAR.

La sfida dell'Allianz Stadium sarà quella che chiuderà la 37ª giornata di Serie A. Il programma del turno si è aperto venerdì 26 con Sampdoria-Sassuolo 2-2. Sabato 27 si sono giocate Salernitana-Udinese 3-2, Spezia-Torino 0-4, Fiorentina-Roma 2-1 e Inter-Atalanta 3-2. Hellas Verona-Empoli aprirà, alle 12.30, il calendario di una domenica 28 che proporrà anche Bologna-Napoli (15.00), Monza-Lecce (15.00) e Lazio-Cremonese (18.00).

Questa la classifica di Serie A: Napoli 86; Inter* 69; Lazio 68; Milan 64; Atalanta* 61; Roma* 60; Juventus 59; Torino* e Fiorentina* 53; Monza 52; Bologna 50; Udinese* 46; Sassuolo* 45; Empoli e Salernitana* 42; Lecce 33; Spezia* 31; Hellas Verona 30; Cremonese 24; Sampdoria* 19. (* = una partita in più).