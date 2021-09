Juventus-Milan, Maignan dal primo minuto. Tomori terzino destro | News

Mike Maignan partirà dal primo minuto nella sfida di stasera tra Juventus e Milan. Fikayo Tomori coprirà il ruolo di terzino destro

Importanti novità di formazione per il Milan, impegnato questa sera all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Diversamente da quanto vociferato nelle ultime ore, Mike Maignan scenderà regolarmente in campo. Un problema alla mano sembrava potergli impedire di giocare questa importante sfida, ma il portiere francese stringerà i denti e difenderà i pali dei rossoneri. In difesa, Fikayo Tomori ricoprirà il ruolo di terzino destro. Il difensore inglese prenderà il posto di Davide Calabria, non convocato a causa di un problema fisico. Completeranno il reparto di difesa Romagnoli e Kjaer. Dove vedere Juventus-Milan in tv o diretta streaming: tutte le info >>>