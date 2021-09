Juventus-Milan, Kessie: “Ascoltiamo Pioli e continuiamo il nostro percorso”

Franck Kessie, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A

Su cosa fare in campo: "Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento con il mister. Fare tutto bene e al meglio. Non è facile ma dobbiamo fare il possibile".